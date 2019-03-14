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Клопп: Травма Хендерсона здається серйозною

09:55 234 Читать на русском
Клопп: Травма Хендерсона здається серйозною
Хендерсон і Клопп / Reuters

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп розповів про стан Джордана Хендерсона, який зазнав пошкодження у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

39’ Жоель Матіп
 
Садьйо Мане 26’
Вірджил ван Дейк 69’
Садьйо Мане 84’

"Це завжди поганий знак, коли ви повинні рано використовувати заміну. Ми готували його саме на цю позицію ми хотіли привнести свіжість в центр поля і Хендерсон був свіжим, але, на жаль, він зазнав пошкодження щиколотки.

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Ми повинні краще дізнатись про його стан. Все виглядає досить серйозно, і коли вам доводиться робити заміни на початку гри, це не ідеально", – наводить слова Клоппа з післяматчевої прес-конференції Goal.com.

Нагадаємо, що Ліверпуль на виїзді обіграв Баварію (3:1) і пройшов до наступного раунду, а Хендерсон був замінений уже на 13-й хвилині через пошкодження.

Теги
Ліга чемпіонів Ліверпуль Ліверпуль Юрген Клопп Юрген Клопп Баварія - Ліверпуль Баварія Баварія Джордан Хендерсон Джордан Хендерсон
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