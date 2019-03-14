Клопп: Травма Хендерсона здається серйозною

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп розповів про стан Джордана Хендерсона, який зазнав пошкодження у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"Це завжди поганий знак, коли ви повинні рано використовувати заміну. Ми готували його саме на цю позицію – ми хотіли привнести свіжість в центр поля і Хендерсон був свіжим, але, на жаль, він зазнав пошкодження щиколотки.

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Ми повинні краще дізнатись про його стан. Все виглядає досить серйозно, і коли вам доводиться робити заміни на початку гри, це не ідеально", – наводить слова Клоппа з післяматчевої прес-конференції Goal.com.

Нагадаємо, що Ліверпуль на виїзді обіграв Баварію (3:1) і пройшов до наступного раунду, а Хендерсон був замінений уже на 13-й хвилині через пошкодження.