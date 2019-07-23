Клопп та Гвардіола скаржаться на напружений графік – Мане та Марез працюють без відпустки

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола та наставник Ліверпуля Юрген Клопп зблизились завдяки спільній проблемі.

"Запитайте Садьйо Мане, скільки у нього вихідних. Він грав майже кожну гру за Сенегал. Він грав кожну гру за Ліверпуль. Під час кожної міжнародної перерви він їде в збірну. Спитайте його. У довгостроковій перспективі це неприйнятно.

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В майбутньому ми повинні це змінити! Схоже, ніхто не може гравцям надати хоча б один тиждень на рік без футболу. Матчі постійно, знову і знову", – цитує Клоппа Daily Mail.

"Деякі гравці приїдуть 29 або 30 липня, інші прибудуть через три або чотири тижні. Я не хочу, щоб вони поверталися, поки вони не в формі, втомлені або не прийшли до тями після неймовірно важкого сезону. Не потрібно забувати, що ми починаємо новий сезон, а Марез ще не закінчив попередній. Це божевільний графік, і він уб'є наших гравців! Ми не можемо витримати його протягом тривалого часу. Гравці повинні відпочивати і показувати більше якості на турнірах", – цитує Гвардіолу Goal.

Нагадаємо, новий сезон чемпіонату Англії стартує вже 9 серпня матчем Ліверпуль – Норвіч.

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