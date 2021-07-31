Клуб приєднався до ЛГБТ-параду, який щорічно відбувається в місті. Цього разу подія була в режимі онлайн через коронавірусні обмеження.

Ліверпуль оголосив про новий контракт з Александер-Арнольдом

Ліверпуль у своєму офіційному Twitter-акаунті привітав усіх учасників заходу і висловив цілковиту підтримку руху. Юрген Клопп та низка гравців "червоних" навіть записали відеозвернення, які також стали частиною специфічного параду.

Зовсім скоро мерсисайдцям все ж доведеться зосередитись на футболі – 14 серпня команда стартує в АПЛ матчем проти Норвіча.

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