"Хороший тренер їде в Англію, на жаль, в МЮ. Він дійсно досвідчений тренер, який збудував два клуби з нуля – Хоффенхайм і РБ Лейпциг. Йому завжди хотілося бути менеджером.

Локомотив відпустив Рангніка в Манчестер Юнайтед, – журналіст

Варто усвідомити, що Манчестер Юнайтед буде організований на полі. Вочевидь, для інших команд ці новини не дуже хороші. Але всім тренерам світу потрібен час, щоб тренувати свої команди. Ральф швидко зрозуміє, що часу для цього немає – ігри постійно відбуваються, що все ускладнює. Це дійсно хороша людина та класний тренер. Якщо це станеться, то що ж, ласкаво просимо до Англії", – заявив Клопп на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, що посада керманича Юнайтед стала вакантною після звільнення Сульшера після поразки від Уотфорда (1:4). Найімовірніше, Рангнік працюватиме з "червоними дияволами" до літа.

"Прозріння імені Динамо Лобановського, футбол для "PlayStation" та уроки Саккі": тренерські принципи Ральфа Рангніка