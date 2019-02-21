Клопп: Сульшер виконує блискучу роботу, він може тренувати топ-клуб

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп високо оцінив роботу Уле Гуннара Сульшера перед матчем проти Манчестер Юнайтед.

"Я сам є тренером і знаю, що ми не чарівники. Ми не можемо зробити когось краще, просто сказавши: "Знаю, що ти зараз не в порядку, але я все виправлю". Ми оточені гарними гравцями.

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Уле Гуннар виконує блискучу роботу. Головне завдання тренера – розкрити потенціал команди і поліпшити якість її гри. Саме це і зробив Сульшер. Він показав, що може тренувати топ-клуб", – передає слова Клоппа Sky Sports.

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До слова, Манчестер Юнайтед прийматиме Ліверпуль у неділю, 24 лютого, у рамках 27 туру АПЛ. Початок матчу запланований на 16:05.