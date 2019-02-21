toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ДИНАМО - ОЛІМПІАКОС АЙНТРАХТ ФРАНКФУРТ - ШАХТАР ЛІГА ЄВРОПИ

Клопп: Сульшер виконує блискучу роботу, він може тренувати топ-клуб

21:37 159 Читать на русском
Клопп: Сульшер виконує блискучу роботу, він може тренувати топ-клуб
Уле Гуннар Сульшер / Соцмережі

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп високо оцінив роботу Уле Гуннара Сульшера перед матчем проти Манчестер Юнайтед.

"Я сам є тренером і знаю, що ми не чарівники. Ми не можемо зробити когось краще, просто сказавши: "Знаю, що ти зараз не в порядку, але я все виправлю". Ми оточені гарними гравцями.

Сульшер – перший з часів Фергюсона тренер Манчестер Юнайтед, який обіграв Челсі на Стемфорд Брідж

Уле Гуннар виконує блискучу роботу. Головне завдання тренера – розкрити потенціал команди і поліпшити якість її гри. Саме це і зробив Сульшер. Він показав, що може тренувати топ-клуб", – передає слова Клоппа Sky Sports.

Клопп заплатить штраф за вислови на адресу арбітра

До слова, Манчестер Юнайтед прийматиме Ліверпуль у неділю, 24 лютого, у рамках 27 туру АПЛ. Початок матчу запланований на 16:05.

Англія27 турОлд Траффорд (Манчестер)

Манчестер Юнайтед - Ліверпуль: Неділя 24 лютого 2019

Манчестер Юнайтед
до матчу
2
дн
:
17
год
:
2
хв
Ліверпуль
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Манчестер Юнайтед - Ліверпуль Ліверпуль Ліверпуль Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Юрген Клопп Юрген Клопп Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
год
:
27
хв
Мілан
21:30
Емполі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук