Клопп став найкращим тренером АПЛ у березні

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп був визнаний найкращим наставником АПЛ у березні.

АПЛ на своєму офіційному сайті повідомила, що Юрген Клопп був визнаний найкращим тренером у березні.

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Протягом цього місяця мерсисайдці зіграли внічию з Евертоном (0:0), а також перемогли Бернлі (4:2), Фулхем (2:1), який вже пакує валізи у Чемпіоншип, та Тоттенхем (2:1) у принциповому матчі.

У 34 турі мерсисайдці вдома прийматимуть лондонський Челсі. Матч відбудеться 14 квітня о 18:30 за київським часом.

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