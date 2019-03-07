Клопп став головною ціллю Реала – німець не збирається покидати Ліверпуль, – ЗМІ

Керманич англійського Ліверпуля Юрген Клопп став пріоритетною ціллю для керівництва мадридського Реала, але навряд опиниться на Сантьяго Бернабеу.

Німецький фахівець очолив шорт-лист претендентів на посаду головного тренера "вершкових". Про це повідомляє The Independent.

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Окрім Клоппа, Реал також можуть очолити керманич лондонського Тоттенхема Маурісіо Почеттіно та наставник туринського Ювентуса Массіміліано Аллегрі. Роботу з мадридцями новий тренер повинен розпочати влітку, а до кінця сезону 2018/19 із командою працюватиме Сантьяго Соларі.

Натомість The Times стверджує, що Клопп відмовить Реалу в разі пропозиції очолити клуб. Німець планує продовжувати роботу на Енфілді. Раніше претендентами на місце Соларі називали Зінедіна Зідана та Жозе Моурінью.

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