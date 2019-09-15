Клопп став для Реала та Барселони пріоритетним кандидатом на посаду головного тренера

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп потрапив до сфери зацікавлень іспанських грандів – Реала та Барселони.

Обидва клуби хочуть бачити німецького фахівця у кріслі головного тренера своїх команд, повідомляє AS.

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Згідно з інформацією джерела, 52-річний Клопп розглядається "вершковими" і "синьо-гранатовими" як пріоритетний кандидат на заміну своїм наставникам – Зінедіну Зідану і Ернесто Вальверде відповідно.

Іспанські гранди вивчають можливість запрошення німця через свої не найкращі виступи в поточному сезоні. В 4 турах Прімери Реал набрав 8 очок, Барселона – 7.

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До слова, Клопп очолив Ліверпуль в жовтні 2015 року. За час роботи на Енфілді він виграв з командою два трофеї – Лігу чемпіонів і Суперкубок УЄФА. Контракт німця з Ліверпулем розрахований до літа 2022 року.