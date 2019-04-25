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Клопп спростував чутки про інтерес Ліверпуля до Інсіньє

16:20 7 Читать на русском
Клопп спростував чутки про інтерес Ліверпуля до Інсіньє
Лоренцо Інсіньє / фото з відкритих джерел

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп запевнив, що "червоні" не збираються вступати у боротьбу за придбання форварда Наполі Лоренцо Інсіньє.

"Ліверпуль не буде підписувати Лоренцо Інсіньє. Це дуже хороший, якісний гравець, але у нього чинний довгостроковий контракт з Наполі (до літа 2022 року – прим. ред).

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Ми навіть не будемо намагатися починати боротьбу за його підписання", – передає слова Клоппа Sky Sports.

У поточному сезоні Інсіньє зіграв за Наполі 38 матчів, забив 13 голів та віддав 7 гольових передач. Зазначимо, раніше у ЗМІ лунала інформація, що Лоренцо побив горщики з наставником неаполітанців Карло Анчелотті та хоче покинути команду.

Втім, просто так вінгера ніхто не відпустить. Інсіньє оцінюється в 90 мільйонів євро, які можуть відлякати потенційних покупців. Серед претендентів на гравця називали Ліверпуль і Челсі.

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