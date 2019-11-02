toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ КАРПАТИ - ШАХТАР

Клопп сподівається на швидке повернення Салаха, у якого виникли певні ускладнення після травми

13:27 167 Читать на русском
Клопп сподівається на швидке повернення Салаха, у якого виникли певні ускладнення після травми
Салах і Клопп / Твіттер Ліверпуля

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп поділився думкою щодо стану Мохамеда Салаха, який продовжує своє відновлення після пошкодження щиколотки.

 

"З ним все повинно бути нормально. Салах займався своїми справами, але в п'ятницю він був на тренуванні. Думаю, що ця ситуація більше дратує його, ніж мене.

Клопп: ФІФА, УЄФА та АПЛ думають про свої гаманці, а не футболістів

У його щиколотці постійно збирається рідина, але він повинен впоратися з цим. Ми витягнемо його з цього стану, і Мохамед повернеться. Лікарі сказали, що це не зовсім травма, тому він повинен бути в порядку. Чи вийде він проти Астон Вілли? Ми поки не вирішили", – цитує Клоппа Mirror.

Нагадаємо, Салах був замінений у кінцівці минулого матчу АПЛ проти Тоттенхема, а у грі Кубка ліги з Арсеналом навіть не потрапив до заявки.

Від Ярмоленка чекають результату, Маліновський проти сардинців, "сонячне" дербі для Фонсеки – топ-матчі євровікенду

blog_ava
Цітаішвілі: Якби я залишився в Барселоні, то не став би чемпіоном світу
08:52
2527
Теги
Англія Астон Вілла - Ліверпуль Ліверпуль Ліверпуль Юрген Клопп Юрген Клопп Мохамед Салах Мохамед Салах
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
57
хв
Рома
16:00
Наполі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук