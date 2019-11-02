Клопп сподівається на швидке повернення Салаха, у якого виникли певні ускладнення після травми

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп поділився думкою щодо стану Мохамеда Салаха, який продовжує своє відновлення після пошкодження щиколотки.

"З ним все повинно бути нормально. Салах займався своїми справами, але в п'ятницю він був на тренуванні. Думаю, що ця ситуація більше дратує його, ніж мене.

Клопп: ФІФА, УЄФА та АПЛ думають про свої гаманці, а не футболістів

У його щиколотці постійно збирається рідина, але він повинен впоратися з цим. Ми витягнемо його з цього стану, і Мохамед повернеться. Лікарі сказали, що це не зовсім травма, тому він повинен бути в порядку. Чи вийде він проти Астон Вілли? Ми поки не вирішили", – цитує Клоппа Mirror.

Нагадаємо, Салах був замінений у кінцівці минулого матчу АПЛ проти Тоттенхема, а у грі Кубка ліги з Арсеналом навіть не потрапив до заявки.

Від Ярмоленка чекають результату, Маліновський проти сардинців, "сонячне" дербі для Фонсеки – топ-матчі євровікенду