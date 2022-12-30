"Думаю, що кожен сезон був важким, якщо чесно. Ми кваліфікувалися до Ліги чемпіонів досить рано протягом трьох з останніх чотирьох років. Це наша заслуга, якщо хочете, тому що це завжди було непросто. Зараз в АПЛ ми повернулися до топ-6 або топ-7, і лише 4 можуть потрапити в ЛЧ.

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Якість суперників очевидна. Ми знаємо це абсолютно точно. Усі розуміли, що Ньюкасл буде серйозним суперником. Ман Юнайтед та Арсенал проводять винятковий сезон, Сіті є Сіті, Тоттенхем бореться щосили, Челсі все ще там. Якщо вони постійно перемагатимуть, ми не зможемо наблизитися до них, але з деякими з них у нас є очні матчі.

Нам потрібно провести другу половину сезону видатним чином, щоб потрапити до Ліги чемпіонів. Це і є наша ціль. Очевидно, які у нас якісні суперники, але багато речей все одно ще залежать від нас. Ми під тиском, як і інші команди, адже знати, що ми на кілька очок позаду – це не найприємніше відчуття. На нас чекає чудова битва з багатьма чудовими матчами", – цитує Клоппа LiverpoolEcho.

До слова, після 15 турів нинішнього сезону Ліверпуль розташувався на шостому місці в турнірній таблиці АПЛ, набравши 25 очок. Лідирує Арсенал (40 залікових пунктів). Далі йдуть Манчестер Сіті (35), Ньюкасл (33), Тоттенхем (30) та Ман Юнайтед (29).

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