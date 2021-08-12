"Зараз літо, трансферне вікно відкрите, тому всі чекають підписань якихось гравців. Подивимось, що буде. Давайте глянемо на нашу команду. Хочете купити нового захисника? Новий воротар? У нас там вже є хороші гравці.

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У півзахисті є гравці з великим досвідом: Тьяго, Фабінью, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен і Кейта. Крім того, є цікаві хлопці Харві Елліот і Кертіс Джонс. В атаці Мане, Фірміно, Салах, Жота, Шакірі, Мінаміно і Оріджі. Я точно декого забув... Якщо ви хочете купити таких гравців, ви повинні витратити багато грошей. Нам не потрібно цього робити, тому що гравці вже тут. Час від часу потрібно вносити зміни, але тоді для цього має бути правильне місце. Нам не потрібно більше гравців. Якщо десь щось трапиться, то може бути. Але немає сенсу запрошувати гравців просто так", – цитує Клоппа Goal.

Нагадаємо, цього літа Ліверпуль витратив найменше серед усіх грандів АПЛ – "червоні" обмежилися трансфером захисника Конате за 40 млн євро.

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