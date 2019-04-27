toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
ЛІВЕРПУЛЬ - ХАДДЕРСФІЛД БОРУСІЯ ДОРТМУНД - ШАЛЬКЕ

Клопп: Ще не думав про матч з Барселоною

08:46 127 Читать на русском
Клопп: Ще не думав про матч з Барселоною
Юрген Клопп / Daily Express

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп розповів про підготовку команди до майбутнього матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти Барселони.

 

"Уявіть собі, я не думав про матч з Барселоною аж до цього моменту. Я бачив їх у своєму житті близько 100 разів, але ні секунди про них не думав.

Клопп має претензії до збірної сезону в АПЛ – в символічну команду потрапили 4 гравці Ліверпуля

Ми починаємо підготовку зараз, у нас є п'ять днів до цієї гри. Цього достатньо, аби відпочити, достатньо для тренування та відновлення.

Так багато команд намагалися виграти там (на Камп Ноу – прим. "Футбол 24") і не змогли. Навряд це вдасться Ліверпулю, але це можливо. У нас буде план на гру, але не зараз", – поділився Клопп у післяматчевому коментарі, передає Sky Sports.

Ліверпуль розгромив Хаддерсфілд і очолив турнірну таблицю АПЛ

Теги
Барселона Барселона Ліверпуль Ліверпуль Ліга чемпіонів Юрген Клопп Юрген Клопп Барселона - Ліверпуль
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
59
хв
Чорноморець
14:00
Ворскла
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук