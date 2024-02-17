"Хабі Алонсо проводить неймовірну роботу. Я кажу це абсолютно незалежно від чуток навколо нього. Навіть якби ви вісім тижнів тому (до оголошення Клоппа про відхід) запитали мене про Хабі, я б відповів: "Боже мій". Анчелотті, Моурінью, Гвардіола, можливо, я – нам, динозаврам, таке не вдасться ще 20 років. Добре, можливо, Моурінью це зробить. Наступне покоління тренерів вже є, і я б сказав, що Хабі є видатним у цьому списку.

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Колишній гравець світового класу, він з тренерської сім’ї, що трохи допомагає. Він був схожим на тренера вже тоді, коли грав. Його футбол, команда, трансфери – все це абсолютно унікальне. Я довгий час провів у Бундеслізі, і це надзвичайно вражає. Не лише кількість очок, а й стиль гри Байєра. Алонсо привезли хороших новачків для цієї команди, саме те, що їм було потрібно. Це справді особлива робота", – цитує Клоппа Goal.

Нагадаємо, 42-річний Алонсо веде Байєр до сенсаційного титулу чемпіона Бундесліги і є одним з головних кандидатів на тренерське крісло Ліверпуля влітку. Іспанця також хоче запросити Баварія.

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