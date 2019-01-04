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Клопп, Саррі та ще три спеціалісти претендують на звання найкращого тренера грудня в АПЛ

21:51 38 Читать на русском
Клопп, Саррі та ще три спеціалісти претендують на звання найкращого тренера грудня в АПЛ
Юрген Клопп / Фото: соцмережі

Стали відомі претенденти на приз найкращого тренера англійської Прем'єр-ліги за підсумками грудня.

Англійська Прем'єр-ліга назвала імена претендентів на звання найкращого тренера грудня.

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За приз змагатимуться Юрген Клопп (Ліверпуль), Маурісіо Почеттіно (Тоттенхем), Мауріціо Саррі (Челсі), Мануель Пеллегріні (Вест Хем) та Нуну Ешпіріту Санту (Вулверхемптон).

За підсумками листопада найкращим тренером АПЛ став Рафаель Бенітес з Ньюкасла.

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