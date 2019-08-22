Клопп розсипався у компліментах Коутінью, порівнявши його з Дель П'єро

Наставник Ліверпуля Юрген Клопп в коментарі німецькій пресі розхвалив свого колишнього підопічного, заявивши, що Баварія здійснила чудовий трансфер.

"Філіппе – футболіст, який домінує на полі. Він допомагає команді та визначає її гру. Йому буде важко показати максимум з першого дня, але Баварія отримала прекрасного гравця.

Клопп пояснив, чому Ліверпуль не боровся за Коутінью цього літа

Коутінью не завжди грав на улюбленій позиції "десятки", також виконував функції "вісімки" та прекрасно проявляв себе на фланзі атаки. Він сильний і в умовах обмеженого простору, і у вільних зонах.

З часів Алессандро Дель П'єро (1993-2012 роки у Ювентусі), який відправляв м'яч у кут воріт з гострих кутів, я не бачив нікого, хто міг би настільки ж регулярно забивати після зміщень зліва у центр, як Коутінью", – сказав Юрген Клопп в інтерв'ю німецькому виданню Kicker.

Нагадаємо, що цього літа Баварія орендувала Коутінью в Барселони за 8,5 млн євро з правом викупу футболіста через рік. Феліппе до переходу в Барсу грав під керівництвом Клоппа в Ліверпулі.

Коутінью – знахідка для Баварії, його прихід розв'яже відразу декілька проблем