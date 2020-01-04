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Клопп розповів, як матчі Boxing Day впливають на особисте життя вболівальників

12:52 291 Читать на русском
Клопп розповів, як матчі Boxing Day впливають на особисте життя вболівальників
Юрген Клопп / Фото АР

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп знову скаржиться на щільний графік чемпіонату Англії.

"Як і у всьому в житті, мова про якість, а не про кількість. Тому, коли у тебе є друг, і ти зустрічаєшся з ним кілька разів за рік – це прекрасно, найкраще проведення часу в твоєму житті. Якщо ти бачиш його кожен день, то вже днів через п'ять думаєш, що я, чорт забирай, роблю?

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Але ось, що ми робимо: ми кидаємо в людей футбол. Як багато матчів було під час Boxing Day? Можливо, було кілька людей, які подивилися всі матчі в ці дні наживо. Не думаю, що це добре для їхнього особистого життя, якщо чесно. Як і для мого, адже я теж дивлюся багато футболу.

Я правда вважаю, що нам всім і телевізійникам потрібно зібратися разом і поговорити", – цитує Клоппа офіційний сайт клубу.

ПІсля 20-ти турів АПЛ Ліверпуль лідирує у турнірній таблиці, набравши 58 очок.

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Теги
Англія Ліверпуль Ліверпуль Юрген Клопп Юрген Клопп
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