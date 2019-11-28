Клопп розповів, що йому не сподобалося у грі Ліверпуля проти Наполі

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп оцінив виступ своїх підопічних у матчі 5 туру Ліги чемпіонів проти Наполі (1:1).

"Гол Наполі завадив нам, суперник міг продовжувати діяти за своїм планом, а нам доводилося постійно нарощувати тиск. Ми не були чудовими, але тиснули на них. Я був незадоволений тим, як ми провели останні 15 хвилин першого тайму. Після перерви з'явилася інтенсивність, але в будь-якому разі нам було непросто, Наполі уважно оберігав свою перевагу.

Ліверпуль – Наполі – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Явних моментів у нас не було, можливо, один або два. Сьогодні цього, напевно, виявилося мало, але зараз ми в такій ситуації. У Зальцбурзі ми б в будь-якому разі хотіли виграти, наше завдання не змінюється. Ключова подія – це травма Фабіньо, це найважливіший момент. Поки рано щось говорити, і ми сподіваємося, що там нічого серйозного, але травма досить болісна, саме в тому місці, яке не хочеться травмувати, біля гомілкостопа", – цитує Клоппа ВВС.

Нагадаємо, Ліверпулю в останньому турі проти Зальцбурга вистачить і нічиєї, щоб гарантувати собі вихід до 1/8 фіналу.

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