Клопп розповів, що ледь не заплакав під час матчу з Арсеналом, коли Салах дав пробити пенальті Фірміно

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп вражений командною грою "червоних" у матчі проти Арсенала.

"Реакція Ліверпуля на гол Арсенала – ідеальна. Ми зберігали спокій і змушували суперника припускатися помилок. Роберто Фірміно забив другий гол, коли Садьйо Мане відібрав м'яч. Вау! Це була ідеальна гра в обороні.

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У другому таймі розуміли, що матч ще не закінчено, хотіли його контролювати. Ледь не заплакав, коли Мохамед Салах віддав можливість пробити пенальті Фірміно. Ми всі знаємо, як Мо любить забивати. Це був прекрасний вчинок. Ліверпуль нечасто перемагає Арсенал з рахунком 5:1. Я дуже задоволений хлопцями.

2018 рік для Ліверпуля видався непоганим. Хлопці зробили великий крок вперед, але важливо показати, що це позитивний процес. Мені нема на що скаржитися у 2018 році", – сказав німецький фахівець BBC.

Ліверпуль – Арсенал – 5:1 – відео голів та огляд матчу