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Клопп розповів, що ледь не заплакав під час матчу з Арсеналом, коли Салах дав пробити пенальті Фірміно

23:17 27 Читать на русском
Клопп розповів, що ледь не заплакав під час матчу з Арсеналом, коли Салах дав пробити пенальті Фірміно
Роберто Фірміно / ФК Ліверпуль

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп вражений командною грою "червоних" у матчі проти Арсенала.

"Реакція Ліверпуля на гол Арсенала – ідеальна. Ми зберігали спокій і змушували суперника припускатися помилок. Роберто Фірміно забив другий гол, коли Садьйо Мане відібрав м'яч. Вау! Це була ідеальна гра в обороні.

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У другому таймі розуміли, що матч ще не закінчено, хотіли його контролювати. Ледь не заплакав, коли Мохамед Салах віддав можливість пробити пенальті Фірміно. Ми всі знаємо, як Мо любить забивати. Це був прекрасний вчинок. Ліверпуль нечасто перемагає Арсенал з рахунком 5:1. Я дуже задоволений хлопцями.

2018 рік для Ліверпуля видався непоганим. Хлопці зробили великий крок вперед, але важливо показати, що це позитивний процес. Мені нема на що скаржитися у 2018 році", – сказав німецький фахівець BBC.

Ліверпуль – Арсенал – 5:1 – відео голів та огляд матчу

Англія20 турЕнфілд (Ліверпуль)

Ліверпуль - Арсенал: Субота 29 грудня 2018

Ліверпуль
Матч завершено
5 : 1
Арсенал
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Англія Роберто Фірміно Роберто Фірміно Мохамед Салах Мохамед Салах Ліверпуль Ліверпуль Юрген Клопп Юрген Клопп Ліверпуль - Арсенал
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