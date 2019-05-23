Клопп оцінив шанси Кейта зіграти у фіналі Ліги чемпіонів

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп розповів, що Набі Кейта відновлюється з випередженням графіку.
"Я б сказав, що Набі випереджає графік відновлення, але це нічого не означає, якщо ми говоримо про фінал Ліги чемпіонів. Йому ще необхідно виконати багато роботи.
Клопп розповів, коли Фірміно повернеться на поле
Я знаю про збірну Гвінеї. Ми не хочемо стримувати футболіста, якщо він може грати. Можливо, вони мають іншу думку, але я кажу як є. Я був би радий, якби Набі був готовий на 100 відсотків і міг зіграти на Кубку Африки.
Ліверпуль – Барселона: Кейта забув про травму, святкуючи перемогу у своїй вітальні
Нам потрібно працювати з медичним штабом збірної, тому що, на мій погляд, футболіст, який може грати, повинен грати за свою країну. Зараз ситуація виглядає позитивно, подивимося, чи будуть у нього шанси", – цитує Клоппа офіційний сайт Ліверпуля.