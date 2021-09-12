"Елліот у лікарні, у нього, скоріш за все, серйозна травма щиколотки. Схоже, вона була вивихнута, а медичний штаб повернув її на місце. Сильний біль, шок для нього, для нас. Щоб дізнатись більше, нам потрібно трішки почекати.

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Мені байдуже, що це червона. Це не моя справа. Це серйозна травма 18-річного хлопця. Червона картка неважлива. Два чи три тижні далі ми будемо грати, а Харві – ні. Ми грали добре, допоки Елліот не пішов, вся команда була шокована, ми втратили ритм. Це нормально, по-людськи. Ми грали так добре, як тільки могли.

Я поговорив з хлопцями після цього. Ми повинні трохи говорити про футбол, але пошкодження Харві затьмарює це. Мені подобається напружений футбол, тому мені сподобалась гра", – цитує Клоппа BBC Sport.

Нагадаємо, захисник Лідса Паскаль Стрьойк жорстко зіграв у підкаті, від якого з болем завалився Харві Елліот. Зрештою, 18-річний хавбек Ліверпуля покинув поле на ношах. До цього фатального поєдинку мерсисайдець провів 3 матчі в АПЛ поточного сезону.

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