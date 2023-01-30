Поразка від Брайтона в Кубку Англії (1:2) не змусила Юргена Клоппа переглянути свої погляди на кадрову комплектацію команди.

Ліверпуль посідає лише 9 місце в АПЛ, відстаючи від зони Ліги чемпіонів на 10 очок. Крім того, команда вже вилетіла з Кубка ліги та Кубка Англії, а в 1/8 ЛЧ зіграє проти мадридського Реала. Втім, Юрген Клопп переконаний, що нинішній склад його команди має перспективи.

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"У це трансферне вікно нічого не трапиться. З цією командою все добре", – цитує Клоппа інсайдер Фабріціо Романо.

Нагадаємо, у зимове трансферне вікно склад Ліверпуля поповнив лише нападник ПСВ Коді Гакпо. За форварда збірної Нідерландів заплатили 42 мільйони євро, але у 4-х матчах за команду Клоппа новачок не забив жодного м'яча.

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