"Він рухається в правильному напрямку, і ми сподіваємося, що він зможе взяти участь у тренуваннях наступного тижня, але ми точно не знаємо.

Жахіття улюбленця Гвардіоли з Ліверпуля триває – він знову травмувався, зігравши вперше за 9 місяців

Зараз Салах проходить свій шлях, але це позитивно. Він повернеться наступного тижня або через тиждень. Якщо ви запитаєте Мохамеда, то він скаже, що це буде наступного тижня", – цитує Клоппа BBC.

Нагадаємо, нападник Ліверпуля отримав травму підколінного сухожилля під час гри за Єгипет на Кубку Африки.

Мохамед Салах – найкращий бомбардир мерсисайдців. В активі єгиптянина у поточному сезоні 18 голів у 27 матчах за Ліверпуль у всіх турнірах.

Сумний день для Ліверпуля, або Порожнеча, яку неможливо заповнити: що залишить Юрген Клопп після сенсаційного відходу