"Багато людей питають мене про це. Я ніколи не чув, щоб хтось запитував про це у Пепа Гвардіоли, хоча його контракт закінчується в наступному році.

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У мене залишилося чотири роки угоди, які в футболі здаються вічністю. За цей час може статися багато. Припускаю, що через чотири роки я добре подумаю, продовжувати чи ні. Якщо я не продовжу контракт, то поїду у відпустку. Коли я піду з Ліверпуля, то не шукатиму нову роботу наступного ж дня. Це точно. Я зроблю перерву на один рік після Ліверпуля", – розповів Клопп в інтерв'ю Leeroy will's wissen!.

Нагадаємо, німецький фахівець працює в Ліверпулі з жовтня 2015 року. За цей період він вигравав з "червоними" чемпіонат та Суперкубок Англії, Лігу чемпіонів і клубний чемпіонат світу.

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