"Зрештою, всі ми знаємо, що серія пенальті – це лотерея. Очевидно. Але ми знову її виграли. Працюємо з компанією Neuro11, там 4 пацани з Німеччини.

Клопп повторив рекорд Фергюсона – відеоогляд матчу Челсі – Ліверпуль – 0:0 (серія пенальті – 5:6)

Вони вийшли на нас кілька років тому. Це нейробіологи. Сказали тоді: "Ми можемо тренувати серії пенальті". Ми такі: "Серйозно?! Ну давайте, це цікаво".

Тому цей трофей для них. Як і Кубок ліги. Ми зробили щось неземне. Фантастика, неймовірно!" – цитує післяматчевий коментар Клоппа портал This Is Anfield.

Ліверпуль у цьому сезоні виграв вже два трофеї – Кубок ліги (вперше за 10 років) та Кубок Англії (вперше за 16 років). В обох фіналах мерсисайдці в серії пенальті переграли Челсі.

Ліверпуль здобув Кубок Англії, здолавши Челсі в серії пенальті – дежавю з попереднього фіналу, травми ван Дейка і Салаха