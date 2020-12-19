Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп знайшов пояснення емоційній реакції Садьйо Мане на свою заміну в матчі 14-го туру АПЛ проти Крістал Пелас (7:0).

"Мане злився не через те, що замість нього виходить Мо Салах. Він не був радий, бо подивився на годинник і не залишився до виконання штрафного удару.

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Але ти не можеш встигнути всюди, гравці – теж люди. Після гри все було зовсім нормально", – цитує Клоппа BBC.

Додамо, що у звітному матчі 28 річний сенегалець вийшов у стартовому складі та встиг відзначитися голом та результативною передачею. На 57-й хвилині Юрген Клопп замінив Мане, випустивши замість нього Мохамеда Салаха.

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