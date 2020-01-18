Клопп розкритикував стиль гри Манчестер Юнайтед

Німецький наставник Ліверпуля Юрген Клопп напередодні матчу 23-го туру англійської Прем'єр-ліги з Манчестер Юнайтед поміркував над протистоянням з "червоними дияволами".

"Це дивно, коли ти протистоїш такій класній команді, як Манчестер Юнайтед , а вона грає так, як грає. Не знаю, чи говорив я, що вони завжди обороняються, але, напевно, говорив. Це правда. Так було і з Тоттенхемом минулого тижня. Не скажу, що вони лише контратакували, але це головне, що вони робили.

Клопп: Травма Кейна може змусити чиновників з ФА задуматись щодо розвантаження графіку

У переможній для нас грі зі "шпорами" (1:0) ми володіли м'ячем 80 відсотків часу, і це не є нормально. Якщо люди бачать у цьому критику, мені цього не змінити", – цитує Клоппа видання Daily Mail.

Нагадаємо, поєдинок між Ліверпулем і Манчестер Юнайтед відбудеться завтра, 19 січня, о 18:30. Мерсисайдці у цьому сезоні не зазнали ще жодної поразки і впевнено посідають першу сходинку, відірвавшись від найближчого переслідувача – Манчестер Сіті – на 14 очок і маючи гру в запасі. У "червоних дияволів" не все так чудово: підопічні Уле Гуннара Сульшера з 34 балами тримаються на п’ятому місці.

Сетьєн дебютує в Барселоні, Ліверпуль спробує здолати Ман Юнайтед, інтрига навколо Зінченка – топ-матчі євровікенду