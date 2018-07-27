Клопп: Рома могла продати Аліссона дорожче

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп вважає придбання Аліссона у Роми фінансово вигідним трансфером.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, Рома отримала 75 млн євро від Ліверпуля за бразильського голкіпера.

"Багато хто думає, що це великі гроші. Так, це великі гроші, але він міг піти за шалені гроші. Наприклад, в контракті Облака сума відступних складає 100 млн євро.

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Купівля воротаря – непростий процес, оскільки не кожен рік на ринку є доступний хороший голкіпер", – цитує Клоппа видання Sportsmole.co.uk.

Аліссон є вихованцем бразильського Інтернасьйонала. За "колорадос" він дебютував у 2013 році. За три роки воротар перейшов до італійської Роми, з якою дійшов до 1/2 фіналу Ліги чемпіонів минулого сезону.

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