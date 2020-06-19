Клопп різко відреагував на трансфер Вернера до Челсі

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп був не в захваті від питань про трансфер Тімо Вернера до Челсі.
"Це смішно. Ми не говоримо про трансфери, які Ліверпуль потенційно може здійснити, і зараз я буду обговорювати трансфер Челсі? Смішно. Навіщо мені це робити?
Челсі офіційно оголосив про трансфер Вернера
Абсолютно нічого про це сказати. Тімо Вернер – дійсно хороший футболіст, і він гратиме за Челсі в наступному сезоні. Це все", – наводить слова Клоппа Daily Mail.
Нагадаємо, гравець збірної Німеччини приєднається до Челсі після завершення Бундесліги, він не буде виступати за РБ Лейпциг у плей-офф Ліги чемпіонів, яка повинна відновитися в серпні.
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