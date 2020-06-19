toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Англія
ДИНАМО ТОТТЕНХЕМ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БОГДАН ЛЄДНЄВ СЕВІЛЬЯ - БАРСЕЛОНА

Клопп різко відреагував на трансфер Вернера до Челсі

19:48 - Читать на русском
Клопп різко відреагував на трансфер Вернера до Челсі
Юрген Клопп / Reuters

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп був не в захваті від питань про трансфер Тімо Вернера до Челсі.

"Це смішно. Ми не говоримо про трансфери, які Ліверпуль потенційно може здійснити, і зараз я буду обговорювати трансфер Челсі? Смішно. Навіщо мені це робити?

Челсі офіційно оголосив про трансфер Вернера

Абсолютно нічого про це сказати. Тімо Вернер – дійсно хороший футболіст, і він гратиме за Челсі в наступному сезоні. Це все", – наводить слова Клоппа Daily Mail.

Нагадаємо, гравець збірної Німеччини приєднається до Челсі після завершення Бундесліги, він не буде виступати за РБ Лейпциг у плей-офф Ліги чемпіонів, яка повинна відновитися в серпні.

Ліверпуль підвів Клоппа, а Челсі вихопив скарб – трансферна сага Вернера дарує сенсаційну розв'язку

blog_ava
Неймар програв суд Барселоні та змушений повернути каталонцям космічну суму
15:11
4304
Теги
Англія Юрген Юрген Клопп Трансфери Трансфери Челсі Тімо Тімо Вернер Ліверпуль Ліверпуль Челсі Челсі
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
0
хв
Севілья
23:00
Барселона
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук