Клопп різко відреагував на трансфер Вернера до Челсі

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп був не в захваті від питань про трансфер Тімо Вернера до Челсі.

"Це смішно. Ми не говоримо про трансфери, які Ліверпуль потенційно може здійснити, і зараз я буду обговорювати трансфер Челсі? Смішно. Навіщо мені це робити?

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Абсолютно нічого про це сказати. Тімо Вернер – дійсно хороший футболіст, і він гратиме за Челсі в наступному сезоні. Це все", – наводить слова Клоппа Daily Mail.

Нагадаємо, гравець збірної Німеччини приєднається до Челсі після завершення Бундесліги, він не буде виступати за РБ Лейпциг у плей-офф Ліги чемпіонів, яка повинна відновитися в серпні.

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