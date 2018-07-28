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Клопп: Рамос повівся з Салахом безжалісно та жорстоко

12:52 337 Читать на русском
Клопп: Рамос повівся з Салахом безжалісно та жорстоко
Серхіо Рамос та Мохамед Салах / соцмережі

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував інцидент між Серхіо Рамосом та Мохамедом Салахом у фіналі Ліги чемпіонів-2018.

"Якщо ви не є шанувальником Реала, то ви вважаєте, що це було безжально і жорстоко.

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У такій ситуації варто було судити жорсткіше. Якби в той час використовувалася система VAR, цей момент б переглянули. Не думаю, що подібний досвід ми ще переживемо – спочатку вдарити голкіпера ліктем, а потім укласти борцівським прийомом нападника в центрі поля і після всього цього виграти матч. Такий був сюжет гри.

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Згодом Рамос сказав багато, що мені не сподобалося. Як людині мені його реакція не є близькою. Він сказав, що це нормально. Я вважаю, що це не нормально", – цитує Клоппа goal.com.

Ліга чемпіонівФіналНСК Олімпійський (Київ)

Реал Мадрид - Ліверпуль: Субота 26 травня 2018

Реал Мадрид
Матч завершено
3 : 1
Ліверпуль
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Юрген Клопп Юрген Клопп Фінал Ліги чемпіонів у Києві Реал Мадрид - Ліверпуль Мохамед Салах Мохамед Салах Ліверпуль Ліверпуль Реал Мадрид Реал Мадрид Ліга чемпіонів Серхіо Рамос Серхіо Рамос
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