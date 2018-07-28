Клопп: Рамос повівся з Салахом безжалісно та жорстоко

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував інцидент між Серхіо Рамосом та Мохамедом Салахом у фіналі Ліги чемпіонів-2018.

"Якщо ви не є шанувальником Реала, то ви вважаєте, що це було безжально і жорстоко.

Травма Салаха: такий прийом Рамоса заборонений навіть у дзюдо

У такій ситуації варто було судити жорсткіше. Якби в той час використовувалася система VAR, цей момент б переглянули. Не думаю, що подібний досвід ми ще переживемо – спочатку вдарити голкіпера ліктем, а потім укласти борцівським прийомом нападника в центрі поля і після всього цього виграти матч. Такий був сюжет гри.

Клопп: Моурінью грає в ігри розуму

Згодом Рамос сказав багато, що мені не сподобалося. Як людині мені його реакція не є близькою. Він сказав, що це нормально. Я вважаю, що це не нормально", – цитує Клоппа goal.com.