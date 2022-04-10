"Думаю, ми можемо описати це наче боксерський поєдинок – опустиш руки і відразу отримуєш удар. Мені багато сподобалося. Гадаю, команди були близькими як ніколи.

Манчестер Сіті – Ліверпуль – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Початок другого тайму з нашого боку був набагато кращим. Сіті намагався безпечно контролювати м'яч і діяти з глибини. Це має сенс, коли твої гравці здатні робити такі розумні забігання. Це результат, з яким ми маємо жити і можемо жити. Ми могли б зіграти краще, але й без того в багатьох моментах впоралися справді добре. Інтенсивність гри божевільна. Було весело, мені сподобалося.

Я думаю, що це справедлива нічия. Ми хотіли переконатися, що вони усвідомлять винятковість моїх хлопців. Сім ігор попереду для обох команд, і тепер ми не перестанемо змагатися, це точно. Давайте переконаємося, що ми готові до Бенфіки, до Сіті на Вемблі (півфінал Кубка Англії), а потім подивимося, хто краще закінчить чемпіонат", – цитує Клоппа ВВС.

Ліверпуль двічі врятувався від поразки з Ман Сіті в чемпіонському матчі АПЛ – із зони конкурента Зінченка прийшли 3 голи