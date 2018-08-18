Клопп: Радіти травмі де Брюйне може тільки ідіот, а я не такий

Наставник Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував важку травму півзахисника Манчестер Сіті Кевіна де Брюйне.

"Чи тішить мене травма Кевіна? Чесно кажучи, вважаю, що радіти такому може тільки цілковитий ідіот. Я не такий. Бажаю Кевіну всього найкращого.

Мені подобається де Брюйне. Я відчайдушно хотів бачити його в Дортмунді, але тоді Кевін виступав у складі Челсі і Жозе Моурінью просто не віддав його мені.

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Він був прекрасним в минулому сезоні та на чемпіонаті світу, але у Манчестер Сіті завжди є інші варіанти. Не варто турбуватися за команду Гвардіоли. Ми не дивимося на інші клуби. Просто намагаємося зробити все, що залежить від нас. Сподіваюся, це спрацює", – наводить слова Клоппа Sky Sports.

Нагадаємо, Ліверпуль проведе наступний поєдинок проти Крістал Пелас 20 серпня, початок о 22:00.

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