Футбольна асоціація (FA) виписала Юргену Клоппу додаткове покарання за мотивами матчу 11 туру проти Ман Сіті (1:0), інформує The Athletic.

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Тоді німець дозволив собі агресивні вигуки на адресу лайнсмена, Гері Бесвіка. Керманич Ліверпуля визнав свою провину, хоча завпевнив, що у його словах не було жодних особистих образ. Клопп нібито мав відбутися штрафом у 30 тисяч фунтів, але сьогодні FA вирішила ускладнити покарання, додавши дискваліфікацію на один матч АПЛ.

Це означає, що Ліверпуль 12 листопада прийматиме Саутгемптон без свого наставника. Після цього туру розпочнеться тривала пауза на чемпіонат світу.

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