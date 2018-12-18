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Клопп прокоментував звільнення Моурінью з Манчестер Юнайтед

17:26 1910 Читать на русском
Клопп прокоментував звільнення Моурінью з Манчестер Юнайтед
Юрген Клопп та Жозе Моурінью / фото: BBC

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп поділився емоціями після звільнення Жозе Моурінью з посади наставника Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, сьогодні Манчестер Юнайтед звільнив Жозе Моурінью з посади головного тренера команди.

"Останні кілька місяців не були радісними дня нього. Неприємно стикатися щодня з такими проблемами. Але ніхто не може відібрати у Моурінью того, що він виграв.

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Сподіваюсь, зараз він думає саме про це, а не про події, які трапилися з ним протягом останніх місяців. Він дивовижний тренер", – цитує Клоппа Sky Sports.

Цікаво, що останнім матчем Моурінью в Манчестер Юнайтед виявився саме поєдинок проти Ліверпуля, у якому манкуніанці зазнали поразки з рахунком 1:3.

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