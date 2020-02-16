Клопп прокоментував відсторонення Манчестер Сіті Зінченка від єврокубків

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп шокований рішенням УЄФА позбавити Манчестер Сіті права протягом двох сезонів брати участь у єврокубках.

"Я був ошелешений. Це єдине, що я можу сказати. Те, що робить Манчестер Сіті на полі, виняткове, а у решту я не заглиблююсь. Я звик вірити людям, з якими працюю.

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Я співчуваю Гвардіолі і футболістам, це правда. Клуб може подати апеляцію, і ми побачимо, що станеться далі. Очевидно, це дуже серйозне покарання. Але футбол, який вони демонструють, був і завжди буде винятковим", – цитує Клоппа BBC.

Нагадаємо, УЄФА відсторонив Манчестер Сіті від участі в єврокубках за порушення правил фінансового фейр-плей в період з 2012 по 2016 рік. "Містяни" навмисно завищували виплати від спонсорських контрактів, щоб приховати свої збитки.

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