"Очевидно, потрібно дочекатися результатів сканування. Однак в такі моменти, коли у когось виникають проблеми з м'язами, дуже рідко лікар дзвонить мені на наступний ранок і каже: "Хибна тривога, все в порядку, він може грати знову".

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Питання в тому, як довго він буде відсутній. А зараз такий період, що тиждень відсутності – це 3 гри, 10 днів – 4 матчі, 14 днів – 7 і так далі. Ось така ситуація, це абсолютно не круто", – поділився Клопп у коментарі beinSports.

Нагадаємо, Фабінью провів лише 30 хвилин у матчі Ліги чемпіонів проти Мітьюлланда, після чого не зміг продовжити гру та був замінений на Ріса Вільямса. Раніше на тривалий термін вибув ван Дейк.

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