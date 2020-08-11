Клопп прокоментував перший трансфер Ліверпуля цього літа

"Ми довго спостерігали за Костасом і дуже раді, що він приєднався до нас. Це ідеальна новина, перш ніж ми повернемося до тренувань. Він – дуже хороший футболіст, який має жагу до боротьби і перемог, мені дуже подобається його менталітет. Це чудово поєднується з настроєм та бажанням, які ми вже маємо в своїй роздягальні.

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Він уже в юному віці показав, що може грати в іншій країні. Він був великою частиною успіху Олімпіакоса в чемпіонаті та єврокубках. Костас з особистого досвіду знає, що потрібно для того, щоб кинути виклик і досягти успіху, як у внутрішніх змаганнях, так і в Лізі чемпіонів. Він прагне більшого, як і ми всі.

Він грав проти деяких дуже серйозних суперників упродовж останніх сезонів і робив це добре. Ми знаємо, що він прийняв цей виклик. Тому ми раді, що він разом з нами на наступні кілька років. Мені дуже приємно", – цитує Клоппа офіційний сайт Ліверпуля.

Додамо, що Цімікас став першим новачком "червоних" цього літа. За неофіційною інформацією, Олімпіакос отримав за лівого захисника близько 13 млн євро.

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