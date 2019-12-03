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Клопп прокоментував перемогу Мессі у голосуванні за "Золотий м’яч"

17:41 1780 Читать на русском
Клопп прокоментував перемогу Мессі у голосуванні за "Золотий м’яч"
Юрген Клопп / Фото з відкритих джерел

Головний тренер англійського Ліверпуля Юрген Клопп висловився щодо результатів церемонії вручення "Золотого м'яча" за підсумками 2019 року.

"Такою є думка людей. У мене немає з цим проблем. Мессі, ймовірно, найкращий гравець з тих, кого я бачив у своєму житті. Ще Марадона, але гру Мессі я бачу частіше. Ліонель справедливо виграв шостий "Золотий м'яч".

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Що стосується ван Дейка – я не можу пригадати більш вражаючого сезону у захисника. Ми провели видатний сезон, виграли Лігу чемпіонів і набрали 97 очок. Неможливо досягти подібного без висококласних гравців. Думаю, мої хлопці можуть виграти нові нагороди, якщо захочуть", – цитує Клоппа видання Liverpool Echo.

Нагадаємо, минулого сезону саме ван Дейк з Ліверпулем у шаленому матчі (4:0) вибили Барселону з півфіналу Ліги чемпіонів.

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