Клопп прокоментував конфлікт між Салахом та Мане у матчі проти Бернлі

Головний тренер Ліверпуля поділився думкою щодо інциденту, який трапився між його зірковими підопічними в останньому турі АПЛ.

"Мане засмутився, це було очевидно. Садьйо не може приховати своїх емоцій, мені це подобається. Але все вже влагоджено. Ми про це говорили і все добре.

Мане озвірів від егоїстичних дій Салаха у матчі проти Бернлі

Ми люди, ми емоційні. Це була ситуація в грі. Що ще могло статися? Це явно була не телефонна розмова. Чи зробив би Мане те ж саме знову? Напевно, ні. Він не сказав щось неправильно, він просто виглядав не так, як зазвичай", – цитує Клоппа FourFourTwo.

Ліверпуль у матчі з Бернлі побив свою рекордну серію перемог в АПЛ – відеоогляд історичної гри

Нагадаємо, в одному з епізодів Салах не віддав пас Мане і змарнував чудовий момент для взяття воріт, що неабияк розізлило сенегальця. Попри це Ліверпуль впевнено здолав Бернлі з рахунком 3:0.