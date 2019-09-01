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Клопп прокоментував конфлікт між Салахом та Мане у матчі проти Бернлі

12:11 2337 Читать на русском
Клопп прокоментував конфлікт між Салахом та Мане у матчі проти Бернлі
Клопп і Мане / Reuters

Головний тренер Ліверпуля поділився думкою щодо інциденту, який трапився між його зірковими підопічними в останньому турі АПЛ.

 
Кріс Вуд 33’
Садьйо Мане 37’
Роберто Фірміно 80’
33’ Кріс Вуд
37’ Садьйо Мане
80’ Роберто Фірміно

"Мане засмутився, це було очевидно. Садьйо не може приховати своїх емоцій, мені це подобається. Але все вже влагоджено. Ми про це говорили і все добре.

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Ми люди, ми емоційні. Це була ситуація в грі. Що ще могло статися? Це явно була не телефонна розмова. Чи зробив би Мане те ж саме знову? Напевно, ні. Він не сказав щось неправильно, він просто виглядав не так, як зазвичай", – цитує Клоппа FourFourTwo.

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Нагадаємо, в одному з епізодів Салах не віддав пас Мане і змарнував чудовий момент для взяття воріт, що неабияк розізлило сенегальця. Попри це Ліверпуль впевнено здолав Бернлі з рахунком 3:0.

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Теги
Англія Бернлі - Ліверпуль Мохамед Салах Мохамед Салах Садьйо Мане Садьйо Мане Ліверпуль Ліверпуль Юрген Клопп Юрген Клопп
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