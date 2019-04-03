Клопп прокоментував гольову засуху Салаха

Головний тренер англійського Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував ситуацію вінгера Мохамеда Салаха, який не забивав в останніх восьми поєдинках "червоних".

"Хоч переможний м'яч Тоттенхему був автоголом, та саме удар головою Мо призвів до цього. Тому, за відчуттями, це його гол.

"У Агуеро всього на два голи більше, ніж у мене", – Салах обурений критикою на свою адресу

Як ви впоралися з минулорічною ситуацією, коли він забив 40 голів? Його кар'єра не завершена! Якщо він заб'є 20 голів у цьому сезоні, то в нього буде 60 голів за два роки. Вау, це не так вже й погано!

Якщо в команді лише один бомбардир, то на нього покладають завищені надії. Цьогоріч ми не покладаємось на голи Мо, але він залишається у дуже хорошому становищі, порівнюючи з іншими. Він загроза та допомагає нам. Він чудово впорався з новими для нього ситуаціями. Потрібно працювати, повторювати кожну дію, це зрештою піде на користь", – наводить слова Клоппа BBC.

Відзначимо, що в сезоні 2018/19 Мохамед Салах провів 32 матчі в АПЛ, у яких забив 17 м'ячів і віддав 8 результативних передач.