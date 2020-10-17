"Я не знаю, коли це стане проблемою для мене. Ситуація з Фірміно навіть не поруч із тим, щоб стати проблемою.

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Для мене більше значення має те, наскільки він важливий, наскільки здійснює вплив на команду. Останній матч Прем'єр-ліги ми програли, але до цього виграли решту поєдинків АПЛ. Роберто не забив, але мав величезний вплив", – цитує фахівця Goal.

Відзначимо, що востаннє Роберто Фірміно забивав ще в 37-му турі сезону 2019/20 Прем'єр-ліги. Усього в минулій кампанії бразилець оформив 12 м'ячів у всіх турнірах.

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