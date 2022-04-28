Німецький фахівець вирішив залишитися на Енфілді, хоча раніше планував взяти паузу в кар'єрі.

Нова угода 54-річного Клоппа з Ліверпулем розрахована до 30 червня 2026-го. Разом із Юргеном в клубі залишаться і його асистенти, які теж підписали нові контракти. Про це повідомляє The Athletic.

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Офіційно про це мають оголосити найближчим часом. Попередня угода Клоппа завершувалася влітку 2024-го. Очікувалося, що після цього тренер візьме творчу паузу, але керівництво Ліверпуля після перемоги над Вільяреалом у першому півфіналі ЛЧ (2:0) таки зуміло переконати наставника залишитися в клубі.

Нагадаємо, Клопп очолив Ліверпуль у жовтні 2015-го. За цей час німець виграв чемпіонський титул АПЛ, Лігу чемпіонів, та ще по разу програв у фіналах ЛЧ і ЛЄ. У сезоні 2021/22 мерсисайдці вже виграли Кубок ліги, вийшли у фінал Кубка Англії, перебувають за крок від фіналу ЛЧ та посідають друге місце в АПЛ.

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