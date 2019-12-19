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Клопп про придбання Мінаміно: Фантастична новина, приголомшливий трансфер

12:57 1093 Читать на русском
Клопп про придбання Мінаміно: Фантастична новина, приголомшливий трансфер
Такумі Мінаміно / LFC

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував перший зимовий трансфер клубу – перехід Такумі Мінаміно з Зальцбурга.

"Фантастична новина, приголомшливий трансфер. Ми дуже-дуже щасливі, що перехід відбувся. Наші вболівальники нещодавно мали можливість побачити Мінаміно своїми очима, тому мені не доведеться гучно вихваляти його. Все й так відомо.

Ліверпуль офіційно підписав Мінаміно

Такумі – дуже швидкий і розумний футболіст, відмінно знаходить простір між лініями. Він сміливий як з м'ячем, так і без нього – справжній командний гравець. Робить все можливе, щоб принести користь партнерам.

Досвід виступів у Лізі чемпіонів – величезний бонус. Ми знаємо, що він відмінно натренований, звик до найбільших викликів і має всі необхідні якості. Цей трансфер – феноменальна робота нашого клубу.

Упевнений, що вболівальники Ліверпуля зроблять все, щоб Такумі почував себе як вдома в нашому прекрасному місті та клубі. Також я впевнений, що ми розширимо нашу фанатську сім'ю в Японії. Ласкаво просимо, ми купили одного з найбільших талантів вашої країни", – цитує Клоппа офіційний сайт Ліверпуля.

Мінаміно перейшов у Ліверпуль за 7,25 мільйона євро і став першим зимовим придбанням "червоних". 24-річний японець мріяв про трансфер у команду Клоппа.

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Теги
Англія Трансфери Юрген Клопп Юрген Клопп Трансфери Ліверпуля Такумі Мінаміно Такумі Мінаміно Ліверпуль Ліверпуль
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