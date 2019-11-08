Клопп припустив, що Ліверпулю доведеться відійти від свого стилю у грі проти Манчестер Сіті

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп поділився очікуваннями від майбутнього матчу з Манчестер Сіті в рамках 12-го туру АПЛ.

"Зі спортивної точки зору це протистояння стає все більшим і більшим. Я тут всього чотири роки, але зараз ми живемо цим. Ман Сіті – хороша команда, і слава Богу, що ми змагаємося з ними, це означає, що ми теж хороші.

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Я не захоплююсь іншими командами – я їх поважаю. Кілька речей мені подобається. Характер команди і їх тренер вражають, поєднання швидкості і техніки у окремих гравців вражає. Це дуже хороша футбольна команда. В останні два сезони здається, що кожна гра – вирішальна. Не було жодної, про яку хтось сказав би: "О, ось в цій можна програти".

Це велика гра. Дві дійсно хороші команди. Хороші новини – гра буде на Енфілді, це круто. Прожектори, велика гра. Подивимося, все досить просто, ховатися ніде. Ми не можемо просто йти в атаку, але якщо ми не будемо діяти сміливо проти Ман Сіті, у нас немає шансів. Ми повинні створювати моменти.

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Можливо, буде 0:0, як у минулому році. Залежно від схем, можливо, не вийде бути таким ж креативними або атакувальними, як зазвичай. Це буде цікавий футбольний матч", – цитує Клоппа Liverpool Echo.