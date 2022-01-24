Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп віддячив вболівальникам, які підтримали команду у Лондоні.

Ліверпуль на виїзді здолав Крістал Пелас (3:1), а сам Юрген Клопп відзначив, що для мерсисайдців це був дуже важкий поєдинок.

Крістал Пелас – Ліверпуль – 1:3 – відео голів та огляд матчу

Після гри частина фанів "червоних" зібралась біля автобуса гостей. До вболівальників вийшов головний тренер Ліверпуля та подарував їм дві пляшки пива.

Нагадаємо, Ліверпуль залишається на другій сходинці, скоротивши відставання від Ман Сіті до 9 очок.

Ліверпуль у важкому матчі переміг Крістал Пелас, Арсенал втратив очки з Бернлі, Брайтон врятував нічию з Лестером