Юрген Клопп зробив гучну заяву щодо свого майбутнього у футболі. Як повідомляє Die Welt, 57-річний німець наразі не бачить себе знову на тренерському містку.

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Після прощання з Ліверпулем у середині 2024 року Клопп отримав чимало пропозицій – серед варіантів розглядали навіть збірну Німеччини. Однак замість повернення в епіцентр гри він обрав новий шлях – у 2025 році став директором міжнародної співпраці в системі Red Bull.

"Нещодавно мені сказали: "Друже, ти ж скоро повернешся на лаву". Але моє передчуття каже: "Ні". Я обожнював свою роботу. Але мені нічого не бракує. Тепер у мене інша робота – вона також інтенсивна, але приносить задоволення. Я не сплю довше вранці чи лягаю пізніше, але можу краще організувати свій день. Дружина щаслива – ми можемо планувати все значно краще, ніж раніше"", – зізнався Юрген Клопп.

За кар'єру головного тренера Клопп очолював лише три клуби – Майнц, Борусію Д і Ліверпуль, з яким здобув Лігу чемпіонів і АПЛ.

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