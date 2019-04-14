Клопп прагне виграти всі матчі до кінця сезону АПЛ

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп поділився емоціями після перемоги над лондонським Челсі (2:0) в матчі 34-го туру англійської Прем'єр-ліги.

"Дуже хороший матч, а грати проти сильного суперника було важко. Вважаю, що ми у певних зонах повністю переважали, тримали хороший темп. Фактично ми робили все – старалися, пасували та били.

Ліверпуль – Челсі – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Чи можна виграти всі матчі, що залишились? Принаймні, потрібно спробувати. Ми дуже поважаємо своїх суперників. Знаємо, що Кардіфф бореться за виживання. Сьогоднішній матч був важливим, оскільки Челсі – дуже сильна команда. Ми досягли неймовірного", – розповів Клопп в ефірі Sky Sports.

Відзначимо, що Ліверпуль переміг Челсі та знову вийшов у лідери АПЛ завдяки голам Мане та Салаха в другому таймі. Наступним суперником "червоних" у Прем'єр-лізі стане Кардіфф. Матч відбудеться 21 квітня.

Ліверпуль переміг Челсі та знову вийшов у лідери АПЛ – Салах відзначився божевільним голом