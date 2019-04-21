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Клопп пояснив, завдяки чому Ліверпуль зумів перемогти Кардіфф

22:31 223 Читать на русском
Клопп пояснив, завдяки чому Ліверпуль зумів перемогти Кардіфф
Юрген Клопп / фото із соцмереж

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував перемогу в матчі 35-го туру чемпіонату Англії над Кардіффом (2:0).

 
Джорджініо Вейналдум 57’
Джеймс Мілнер 82’
57’ Джорджініо Вейналдум
82’ Джеймс Мілнер

"Цей матч був гідною кандидатурою, щоб стати "банановою шкіркою" для Ліверпуля. Ми знали це, але хлопці показали неймовірну гру. Матч був складним для всіх нас.

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Погода змінилася і дозволила показати набагато інтенсивніший футбол. Ми знали, що повинні залишатися терплячими і діяти правильно. На полі було дуже сухо, тому грати в пас було нелегко. Хлопці не засмутилися, у нас були відмінні шанси в першому таймі, але ми знали, що якщо ми продовжимо в тому ж руслі, у нас будуть моменти.

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Можу говорити лише про себе, але я не відчував тиск, що ми повинні зіграти так, як і зіграли. Ми не можемо щось змінити. Хлопці старалися з усіх сил, ми говоримо тільки про те, що повинні робити. Це важкий сезон, але дуже позитивний", – цитує Клоппа ВВС.

Теги
Ліверпуль Ліверпуль Англія Кардіфф - Ліверпуль Юрген Клопп Юрген Клопп
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