Клопп пояснив, завдяки чому Ліверпуль зумів перемогти Кардіфф

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував перемогу в матчі 35-го туру чемпіонату Англії над Кардіффом (2:0).

"Цей матч був гідною кандидатурою, щоб стати "банановою шкіркою" для Ліверпуля. Ми знали це, але хлопці показали неймовірну гру. Матч був складним для всіх нас.

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Погода змінилася і дозволила показати набагато інтенсивніший футбол. Ми знали, що повинні залишатися терплячими і діяти правильно. На полі було дуже сухо, тому грати в пас було нелегко. Хлопці не засмутилися, у нас були відмінні шанси в першому таймі, але ми знали, що якщо ми продовжимо в тому ж руслі, у нас будуть моменти.

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Можу говорити лише про себе, але я не відчував тиск, що ми повинні зіграти так, як і зіграли. Ми не можемо щось змінити. Хлопці старалися з усіх сил, ми говоримо тільки про те, що повинні робити. Це важкий сезон, але дуже позитивний", – цитує Клоппа ВВС.