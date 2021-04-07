"Якщо хочеш грати у півфіналі, це право потрібно заробити. Сьогодні ми цього не зробили, особливо в першому таймі. Єдиний позитивний момент, який можна виділити, не рахуючи забитий гол: сьогоднішня гра – це тільки перша половина протистояння.

Реал Мадрид – Ліверпуль – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Ми просто грали в футбол недостатньо добре, щоб створити Реалу проблеми. Ми сильно полегшили їм положення. Помилки можуть траплятися. Ми не заслуговували на більше, але один гол і гра в другому таймі – нормально. Це наше рятувальне коло.

Заміна Набі Кейта в першому таймі? В цьому немає якоїсь важливої ​​історії. Мені не сподобалася гра. Він був не єдиним, хто не сподобався. Заміна була тактичною. Я би зробив ще кілька перестановок у той момент. У другому таймі нам особливо була потрібна інтенсивність при грі з м'ячем. Не можна оборонятися проти швидкостей Реала, коли віддаєш їм м'яч в невідповідні моменти.

Якщо ти втрачаєш м'яч у потрібний момент, це нормально. Ми втрачали м'яч у найпростіших ситуаціях, швидкісні гравці високого класу тікали один в один. Нам потрібно покращити володіння м'ячем", – наводить слова Клоппа BBC.

Нагадаємо, Реал впевнено переміг Ліверпуль (3:1), а головним героєм зустрічі став Вінісіус, який записав до свого активу дубль.

Реал впевнено переміг Ліверпуль завдяки перформансу Вінісіуса