"Люди постійно помічають, що я жваво рухаюся, скриплю зубами, вказую пальцем на щось. Я не можу сидіти в позі "мислителя", щоб кожен зрозумів, що у мене в голові щось відбувається. У певні моменти я виглядаю як ідіот, це мені відомо.

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Я як і раніше той тренер, який отримав найбільше за всіх червоних карток та штрафів, принаймні в історії Бундесліги. І іронія не полегшує мені життя. Судді не розуміють її. Здається, свою першу червону картку я отримав за те, що запитав у лайнсмена: "Скільки помилкових рішень дозволено? Тому що якщо 15, то залишилося всього одне".

Суддя змахнув прапорцем – і ось я вже крокую на трибуну. Але я не в змозі всидіти на місці", – цитує Клоппа Goal.com.

Нагадаємо, німець перебрався у Ліверпуль у 2015-му, перейшовши з дортмундської Борусії.

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